Detran Golpistas usam nome do Detran para oferecer falsa CNH social Criminosos conseguem senhas e números de cartão de crédito

Criminosos cibernéticos estão utilizando site para obter informações pessoais para dar golpes em usuários. A estratégia utilizada é o oferecimento da emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) social por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Após denúncia, o Detran se manifestou declarando que se trata de uma maneira de Phishing, em que criminosos utilizam a internet para obter informações pessoais como senhas ou números de cartão de crédito, CPF e de contas bancárias.

Toda e qualquer comunicação oficial sobre programas, projetos ou demais assuntos referentes ao Detran-MS é feito com a utilização do site www.detran.ms.gov.br ou por meio de publicação em Diário Oficial do Estado.

A Corregedoria de Trânsito (Cotra) do Detran-MS já tomou conhecimento do caso e abriu investigação visando a identificar a autoria.