Niver Google faz aniversário e completa 19 anos Utilizado por 4,5 bilhões de pessoas em 160 países e 123 idiomas, buscador comemora seu aniversário

Doodle comemorativo de aniversário do Google. Foto: Google/Reprodução

Se existir, está no Google. Essa é a frase que resume 19 anos de uma ideia que, como quase todas as criações brilhantes, começou por acaso. O gigante da informação e o buscador mais utilizado no mundo alcançou a maioridade no ano passado e hoje se supera com mais uma surpresa em forma de doodle: a roda de surpresas que inclui 19 jogos que se transformam, por sua vez, em doodles próprios e fazem uma retrospectiva da evolução da multinacional.

O que está claro é que ‘São Google’, como muitos o chamam, mudou nossa vida na hora de procurar informação diariamente e, de maneira cada vez mais sofisticada, ensinou-nos a chegar e conhecer novos lugares e rotas sem que precisemos sair da tela do celular.

Mas o que o Google está comemorando na verdade? Pode-se dizer que até poucos anos atrás nem eles mesmo sabiam porque duvidavam tanto da idade como da data do aniversário, mas finalmente se instaurou 27 de setembro como a data do início oficial do Google no ano de 1998.

Entretanto, se verificamos a data em que o domínio google.com foi registrado pela primeira vez, veremos que a empresa comemorou seu 20º aniversário em 15 de setembro, embora haja um monte de datas a comemorar. De fato, o Google recebeu seu primeiro investimento de 100.000 dólares em agosto de 1998, pago ao Google Inc, quando ainda nem existia de verdade.

O dia 4 de setembro de 1998 é a data mais antiga para os aniversários do Google e possivelmente também a que melhor reflete seu nascimento real. O que está claro é que setembro é o mês dos grandes acontecimentos para a empresa norte-americana, que incluem a criação de seu primeiro espaço de trabalho em uma garagem e a contratação do primeiro funcionário.

O problema se complica ainda mais com a estreia dos doodle, na verdade mais antigos que a própria empresa. De fato, o Google publicou seu primeiro doodle em 30 de agosto para comemorar o festival Burning Man. Mas mesmo a primeira estimativa do aniversário do Google – 4 de setembro, quando a empresa foi registrada – aconteceu uma semana depois disso.

Se ainda não ficou claro, o Google comemora seu nascimento em pelo menos quatro dias de setembro: 7, 8, 26 e 27. Este último, que ficou sendo o oficial, foi comemorado pela primeira vez em 2002, no quarto aniversário, mas a verdade é que a empresa em que todo o mundo sonha trabalhar, mantém a decoração comemorativa em sua sede durante todo o mês e, no fundo, é tão universal que talvez um único dia não baste para comemorar todas as suas conquistas neste século.

Atualmente, o Google atende mais de 4,5 bilhões de pessoas em 160 países do mundo todo, que falam 123 idiomas e conta com grandes produtos que revolucionaram a tecnologia e facilitaram nossa vida, entre os quais se destacam Android, Gmail, Google Maps, Google Plus, Youtube, seu popular tradutor…

Para se ter uma ideia de sua magnitude basta pensar que, ao longo de sua história, o Google adquiriu ou se fundiu com mais de 200 empresas do setor de tecnologia. E, diga-se, graças a uma pessoa, Andy Bechtolsheim, que foi quem acreditou em uma ideia na qual, de início, nem Larry nem Serguey viam utilidade. O empresário de capitais de risco chegou até eles um dia, a bordo de um carrão luxuoso, e perguntou se aquele buscador esquisito em que ninguém queria investir com capital daria dinheiro, já que naquele momento todos eram deficitários. O empresário também perguntou como pensavam em fazer publicidade, e eles responderam que não a fariam, que bastaria o ‘boca a boca’. O caso é que seu faro indicou que o Google podia ser rentável e lhes deu um cheque de 100.000 dólares antes de ir embora.

Hoje, o Google faz uma retrospectiva de seus 19 anos de vida com um doodle que representa um bolo em seu primeiro ‘o’ e uma roda de surpresas no segundo, onde é possível acessar 19 jogos, cada um com um doodle próprio e significativo de sua história; desde a renovada serpente que come a maçã e vai crescendo, até o que permite misturar música, piñata, cricket, exercícios de respiração…

Tudo parece pouco para celebrar um companheiro tão presente em nossas vidas que até se tornou instintivo. Felicidades a um gigante que não para de crescer.