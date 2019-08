Bolsa Atleta e Bolsa Técnico Governador anuncia orçamento de R$ 2,8 milhões para ampliação do Programa Bolsa Atleta e Bolsa Técni

O orçamento direcionado ao Programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico de Mato Grosso do Sul será ampliado em 100% em 2020. O anuncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta sexta-feira (23.8) durante cerimônia de assinatura do termo de adesão e entrega dos kits de 2019 para 190 beneficiários.

“No orçamento do ano que vem, vamos disponibilizar o dobro de recursos para o Bolsa-técnico e Bolsa-atleta. Ao invés de R$ 1,4 milhões deste ano, serão R$ 2,8 mi para atender o dobro de beneficiários”, enfatizou o governador, ressaltando a parceria fundamental da Assembleia Legislativa nessa iniciativa em prol dos desportistas do Estado.

O diretor presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda, frisou a importância dos investimentos no esporte. “A Bolsa-atleta e a Bolsa-técnico tem um significado muito importante na nossa política esportiva”. Na mesma linha, o representante da Assembleia Legislativa, deputado estadual Herculano Borges, falou da inovação. “O Bolsa-técnico é uma inovação, e está sendo copiado por muitos estados”, parabenizou.

Bolsa-atleta: a valorização dos novos talentos do MS

Em nome dos professores beneficiados, o professor Christian Benites agradeceu o Governo do Estado por investir em políticas públicas voltadas ao esporte. “Esse dinheiro que vocês depositam na conta das crianças, muitas vezes não ajuda só no esporte, mas sim dentro da família. E nós profissionais, nos ajuda a investir em conhecimento, e em melhorias tecnológicas. Isso é muito significativo, faz fomentar a melhoria do nível técnico do esporte no nosso Estado”, elencou.

190 dos 600 atletas e técnicos que se inscreveram e foram contemplados pelo programa da Fundesporte assinaram os temos em solenidade no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Os programas receberam ao todo 600 inscrições para selecionar 190 beneficiados nas seguintes categorias: Estudantil (100 bolsas), no valor de R$ 381,19; Nacional (50 bolsas); e Pódio Complementar (20 bolsas), ambos com o valor mensal de R$ 871,29. Para o Bolsa-técnico foram oferecidas 20 bolsas, 10 para técnicos a nível escolar no valor de R$ 544,56 e as outras 10 bolsas para técnicos a nível nacional, no valor de R$ 816,84.

O objetivo da Bolsa-atleta e Bolsa-técnico é dar melhores condições para o beneficiado se dedicar ao esporte, e incentivar a formação de novos atletas. O benefício é destinado a atletas praticantes de desporto de rendimento em modalidades olímpicas, paralímpicas e em modalidades vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Paralímpico Internacional.