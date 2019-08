Governador assina ordem de serviço para reforma do Anfiteatro da UEMS de Maracaju

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, assinou a ordem de serviço para a reforma do Centro Cultural de Maracaju, que será transformado em um anfiteatro para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A solenidade para a assinatura do documento foi realizada nesta segunda-feira (5), em Maracaju, e contou com a presença do Prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, do Gerente da Unidade da UEMS, Alex Sandro Richter, e do Diretor de Infraestrutura da UEMS, Alencar Ferri.