Ponto facultativo Governador decreta ponto facultativo na quinta-feira (18) Dia 19 de abril será feriado nacional

O governador Reinaldo Azambuja decretou no Diário Oficial desta sexta-feira (12) ponto facultativo na quinta-feira (18), devido ao feriado nacional da sexta-feira (19) que é consagrado à comemoração da Paixão de Cristo.

Segundo o decreto, será ponto facultativo no dia 18 de abril de 2019 para os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

O documento também diz “Fica declarado ponto facultativo, para os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, o expediente do dia 18 de abril de 2019, quinta-feira”.

“Não se aplica às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos”, afirma o decreto.

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE

A Prefeitura da Capital também decretou ponto facultativo no dia 18 de abril em todas as repartições públicas municipais. A regra não se aplica às unidades que ofertam serviços essenciais.

O decreto, assinado pelo secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, e pelo prefeito Marcos Trad (PSD) foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (10).

A PAIXÃO DE CRISTO

A Sexta-Feira Santa, também conhecida como Sexta-Feira da Paixão, é aquela que antecede do Domingo de Páscoa. Um feriado cristão que marca também o fim do período da Quaresma.