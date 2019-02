Jucems Governador destaca simplificação da Jucems ao reconduzir presidência para novo mandato

O presidente da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, Augusto César Ferreira de Castro, foi reconduzido ao cargo pelo governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira (4.2). Ele segue na Presidência do órgão para novo mandato de quatro anos (2019/2023) tendo como vice Rodolfo Souza Bertin.

Ao empossar a nova diretoria e o Colegiado de Vogais da Jucems, Reinaldo Azambuja destacou a simplificação da Jucems nos últimos anos. “Avançamos em sistemas para facilitar a vida do cidadão, que é nossa busca incansável”, discursou o governador.

Vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), a Junta passou por um processo de modernização e hoje opera 100% Digital. Desde 1º de novembro de 2018, os serviços oferecidos pela Jucems são realizados somente online, facilitando o acesso para contadores e empresários de todo o Estado, do Brasil e estrangeiros.

“Uma ação extremamente inovadora e moderna”, pontuou o presidente Augusto. Segundo ele, o tempo médio de abertura de empresa em Mato Grosso do Sul reduziu de 35 dias para 17 dias. “Em muitos casos esse tempo é de 48 horas ou poucas horas”, exemplificou.

Jucems

A Jucems é órgão responsável pela abertura e fechamento de empresas em todo o Estado. Compete à Junta também o arquivamento de todos os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas; dos atos e determinações legais de interesse das empresas, além da autenticação dos instrumentos de escrituração.

Realizada na sede da Jucems, a cerimônia de posse da nova diretoria e do e do Colegiado de Vogais contou com a presença dos secretários estaduais Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Felipe Mattos (Fazenda).