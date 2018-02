Oportunidade Governador diz que concurso para Bombeiros e PM sai em março 'Serão 450 vagas para Polícia Militar e 200 para Corpo dos Bombeiros'

Foto: Reprodução/Arquivo/Tero Queiroz

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), afirmou que os editais dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros serão divulgados em março. O gestor fez o anúncio durante entrevista à rádio Blink FM nesta terça-feira (dia 27).

Serão 450 vagas para Polícia Militar e 200 para Corpo dos Bombeiros. Reinaldo reforçou que o planejamento do governo é fazer concurso a cada ano, com uma quantidade determinada de vagas.

De acordo com o Executivo estadual, serão destinadas 23 vagas do Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Combatentes; 153 vagas do Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças; 12 vagas do Quadro de Oficiais de Saúde e 12 vagas do Quadro de Oficiais Especialistas.

Para a Polícia Militar serão 50 vagas do Curso de Formação de Oficiais; 388 vagas do Curso de Formação de Soldados e 12 vagas do Quadro de Oficiais de Saúde.

Regras

Para se inscrever nos concursos, tanto da PM como do Corpo de Bombeiro, os candidatos deverão possuir, até a data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos completos e, no máximo, de 30 anos completos para os Concursos para ingresso no Curso de Formação de Soldados e de Oficiais Combatentes.

Já para concorrer aos quadros de Oficiais de Saúde e de Oficiais especialistas de ambas as corporações, os candidatos deverão possuir a idade máxima de 34 anos.

Para os candidatos militares que já pertençam à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar, não será exigida idade mínima ou máxima. Contudo, os candidatos deverão possuir na data de encerramento das inscrições, no máximo, 20 anos de efetivo serviço na respectiva Corporação.

Ainda de acordo com o governo, os dois concursos terão sete fases, das quais, prova escrita de conhecimentos, aptidão mental, exame de saúde, exame de capacidade física, investigação social e prova de títulos.