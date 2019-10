Valorização Governador empossa Conselho Estadual de Cultura destacando valorização

O governador Reinaldo Azambuja deu posse nesta sexta-feira (18) ao Conselho Diretor do Programa Estadual de Políticas Culturais de Mato Grosso do Sul (CEPC-MS) para o mandato 2019/2021. Na cerimônia de posse, realizada na governadoria, o tom utilizado pelo gestor foi de valorização do setor.

“Nosso governo tem sido pautado pelo diálogo. Tenho certeza que com o Conselho vamos fazer crescer a valorização cultural em nosso Estado”, afirmou o governador.

Órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa e fiscalizatória, o Conselho é vinculado à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e composto por representantes do Poder Público e de colegiados de diferentes setores artísticos e culturais, entre titulares e suplentes.

Mara Caseiro, que comanda a FCMS, assumiu o posto de presidente do Conselho, que ainda tem como membro nato o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

“Temos o apoio necessário para levar em frente esse serviço e desenvolver políticas públicas efetivas. Estamos dando um passo importante. Cultura é nossa identidade e história”, defendeu.

Presidente do Fórum Estadual de Cultura de MS, Airton Raes comemorou o ato. “Faz parte do compromisso do governador com a categoria. Nós agradecemos a posse, que é de extrema importância – é onde poder público e sociedade civil organizada podem sentar e dialogar”, falou.

Tomaram posse no CEPC-MS:

Mara Elisa Navachi Caseiro – Titular na qualidade de presidente do Conselho;

Max Freitas – Suplente;

Eduardo Corrêa Riedel – Titular;

Flávio César Mendes de Oliveira – Suplente;

José Francisco Ferrari – Titular;

Kelly Fátima Góes Sena – Suplente;

Caciano Silva Lima – Titular;

Claudia Lá Picirelli de Arruda Carlana – Suplente;

Katienka Dias Klain – Titular;

Marinete da Costa Gomes Pinheiro – Suplente;

Solimar Alves de Almeida – Titular;

Fábio Martins Cantero – Suplente;

Maria Madalena Rodrigues – Titular;

Ana Cláudia Ogusuku Fraiha – Suplente.

Os nomeados como conselheiros na qualidade de representantes da Comunidade Cultural do Estado são: