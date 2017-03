Governador entrega 10 leitos de UTI no hospital Regional de Ponta Porã

O governador Reinaldo Azambuja e a diretoria do Instituto Gerir está em Ponta Porã nesta sexta-feira (3), para inaugurar dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã). Na ocasião, também será apresentada a modernização da unidade, que passou por reforma e ampliação.

De acordo com Azambuja “essa entrega de dez novos leitos de UTI coincide com a instalação de um novo modelo de administração que busca, fundamentalmente, melhorar o padrão de qualidade da assistência médico-hospitalar”, disse o governador.

Reestruturação

Foram executadas modernização, ampliação e melhorias no prédio do Hospital Regional. “O local recebeu pintura e manutenção na infraestrutura hidráulica, elétrica e no ar condicionado central. Também foram instalados leitos com isolamento e equipamentos adequados para UTI, como bombas de infusão, hemodiálise, eletrocardiógrafo, cardioversor, carro de emergência, monitores multiparamétricos para monitoramento dos leitos e camas eletrônicas para proporcionar conforto e assistência ao paciente.

Atualmente, o Hospital Regional de Ponta Porã conta com 104 leitos de internação, além de um centro cirúrgico com três salas. Dos dez leitos de UTI que serão inaugurados oficialmente nesta sexta-feira três são humanizados, que permitem acompanhante, e um é de isolamento.