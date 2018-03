Governador entrega hoje mais de R$ 15 milhÃµes em obras em MS

Infraestrutura Governador entrega hoje mais de R$ 15 milhões em obras em MS 'Reinaldo Azambuja também irá autorizar a pavimentação e drenagem em várias vias, assinar contrato para a construção de 51 casas e dar ordem de serviço para a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil'

O governador Reinaldo Azambuja inicia a semana entregando, autorizando e vistoriando mais de R$ 15 milhões em obras em Bodoquena e Guia Lopes da Laguna, na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Ele irá percorrer os dois municípios nesta segunda-feira, dia 19 de março e verificar pessoalmente a situação de construções como a da ponte de concreto armado sobre o rio Santo Antônio, em Guia Lopes da Laguna, em substituição à estrutura entregue pela gestão passada e que desabou em efeito dominó, em janeiro de 2016.

A agenda começa em Bodoquena. No município, os investimentos são de 6.373.865,16. Entre os destaques estão obras de infraestrutura como assinaturas de autorização para a elaboração de projeto para a construção de pontes de concreto armado sobre o rio Salobra.

Reinaldo Azambuja também irá autorizar a pavimentação e drenagem em várias vias, assinar contrato para a construção de 51 casas e dar ordem de serviço para a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil.

Presente…

Já no período da tarde, o governador presenteia Guia Lopes da Laguna com autorização de obras, vistorias e entregas no valor aproximado de R$ 9 milhões. Localizada a 213 quilômetros de Campo Grande, o município de 10 mil habitantes comemora 80 anos.

Reinaldo Azambuja irá autorizar obras de pavimentação e drenagem, construção de ponte e assinar um termo de compromisso para celebração de convênio para edificação de monumento em homenagem a José Francisco Lopes – o herói do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai que guiou as tropas brasileiras durante a Retirada da Laguna.

O governador vai verificar pessoalmente a reforma geral da EE Salomé Melo Rocha e a construção da ponte de concreto armado sobre o rio Santo Antônio.

…de qualidade

A ponte de concreto armado sobre o rio Santo Antônio substitui a construída pela gestão anterior, mas que desabou em efeito dominó, em janeiro de 2016, isolando regiões de produção agropecuária de Guia Lopes da Laguna, incluindo os assentamentos Rio Feio e Retirada da Laguna.

Além de facilitar escoamento da produção e acesso a Antônio João, a nova ponte irá facilitar o acesso dos estudantes da área rural às escolas urbanas. Hoje, eles são obrigados a fazer um desvio com mais de 20 quilômetros de distância.

Mesmo em construção, a nova obra já passou por um grande teste há duas semanas. Os pilares e as cabeceiras suportaram a forte correnteza do rio, que subiu mais de quatro metros na região devido a um temporal.

De acordo com a Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a ponte do Santo Antônio é um exemplo da nova concepção de engenharia adotada pelo atual governo, que prima pela qualidade técnica de suas obras, em especial de infraestrutura. (Com Página Braz