Agricultura familiar Governador entrega mais de R$ 25 milhões em equipamentos à agricultura familiar do Estado

Saber que a partir de hoje tratores poderão, em apenas uma hora no campo, realizar o trabalho de dois dias inteiros na enxada, foi motivo de imensa alegria para 164 famílias de Aquidauana e outros seis municípios da região que vivem da agricultura familiar. Na manhã desta quinta-feira (14.2), o governador Reinaldo Azambuja foi até Aquidauana fazer a entrega de 189 patrulhas mecanizadas, além de outros instrumentos agrícolas, que juntos totalizam mais de mil equipamentos. Nos últimos quatro anos da gestão Reinaldo Azambuja foram entregues à agricultura familiar do Estado mais de R$ 25 milhões em equipamentos.

As patrulhas de hoje foram destinadas para os municípios de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda (distribuidor de calcário) e Nioaque. O valor do investimento foi de R$ 927.072,00.

Produtora Vera Luiza Dias do assentamento Andalúcia, de Nioaque.

“Um trator desses a gente nunca vai ter condições de comprar. O trabalho de dois dias de enxada, ele vai fazer em uma hora. Vamos poder produzir com qualidade o alimento que vai ser consumido na cidade”, disse a produtora Vera Luiza Dias, 64 anos, do assentamento Andalúcia, do município de Nioaque.

Ela explica que a patrulha vai melhorar as condições de produção, beneficiando a comunidade. “Chega em um bom momento, do plantio de feijão”, acrescenta Vera, que também cultiva, sem agrotóxicos, milho, mandioca, abacaxi e outras frutas.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que nos últimos quatro anos de gestão foram entregues à agricultura familiar do Estado mais de R$ 25 milhões em equipamentos. “Isso é fruto de uma parceria com a bancada federal que ajudou colocando emendas impositivas, emendas individuais. Todos os parlamentares foram parceiros desse programa de reestruturação e isso permite que a gente continue fazendo essas entregas, que com certeza ajuda o agricultor”.

Em 2019, o Estado tem orçamento garantido de R$ 29 milhões para a aquisição de máquinas agrícolas. “Só nesse ano temos garantido no orçamento do Governo Federal, com contrapartida do Governo do Estado, R$ 29 milhões para a compra de equipamentos. Teremos mais condições para atender todo o segmento da agricultura”, disse o governador.

Reinaldo Azambuja falou da satisfação em dar continuidade ao programa de reestruturação da agricultura familiar. “Primeiro ficamos muito contentes em dar sequência ao trabalho de equipar, principalmente, a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. Vamos entregar entre hoje e amanhã, 189 patrulhas mecanizadas à agricultura familiar, totalizando 1.100 equipamentos, já que as patrulhas vêm com grades aradoras, carretas distribuidoras, rotoencanteirador e outros implementos. São equipamentos que ajudam a fortalecer a agricultura familiar e a melhorar a produção do pequeno agricultor”, contou.

Em discurso, o governador disse ainda que 70% do alimento que consumimos vem da agricultura familiar e que essas entregas refletem em vários setores. “Até os presídios poderão começar a comprar os produtos da agricultura familiar”, revelou.

Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresceu nos últimos anos, disse o governador, conforme pesquisa divulgada recentemente pela empresa de consultoria Macroplan. Entre as 27 unidades da federação, Mato Grosso do Sul obteve o maior crescimento no Índice Geral dos Desafios da Gestão Estadual (IDGE) de 2007 a 2017. O Estado ficou na 9ª posição, com índice 0,546. O IDGE varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do estado.

Participaram do evento os secretários especiais Luciana Azambuja (Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres), Sergio de Paula (Escritório de Articulação Política) e Pedro Chaves (Escritório de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos); a subsecretária de Políticas Públicas para População Indígena, Silvana Terena; o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna; o deputado estadual, Felipe Orro; os ex-deputados estaduais João Grandão e Enelvo Felini; prefeitos e vereadores.

Entrega de Insumos

Comunidades indígenas de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Nioaque serão beneficiadas com a entrega.

Na mesma solenidade em Aquidauana, o governador fez a entrega de insumos que irão atender às comunidades indígenas de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Nioaque. Serão distribuídos 164 sacos de feijão e 332 sacos de milho, adquiridos com recursos do Proacin/2019. O montante investido totaliza mais de R$ 202 mil e serão distribuídos para 26 municípios.

“Vamos entregar também, como parte do nosso programa de apoio às comunidades indígenas, as sementes de feijão e sementes de milho que vamos distribuir a todas de Mato Grosso do Sul, dando condição para eles terem uma semente certificada e de qualidade para plantio tanto do feijão quanto do milho”, finalizou o governador.