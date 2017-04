Interior Governador faz entregas e anuncia obras em Ladário e Corumbá nesta terça-feira

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda nesta terça-feira (11) nos municípios de Ladário e Corumbá, situados na região Oeste, oportunidade em que anunciará investimentos na área de saúde e fará entrega de patrulhas mecanizadas para fortalecer a agricultura familiar.

Em ação conjunta com a prefeitura de Corumbá, Azambuja também assina o contrato de empréstimo de R$ 254 milhões (US$ 80 milhões) liberado ao município pelo Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata) para execução do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado).

Acompanhado do prefeito Ruso Pedroso (PSDB) e outras autoridades locais, o governador entregará patrulha mecanizada ao município, em ato na prefeitura de Ladário, às 16h. O investimento (R$ 140 mil) é proveniente de emendas parlamentares de Reinaldo Azambuja, enquanto deputado federal, e do ex-senador Ruben Figueiró.

Santa Casa

Em seguida, às 18h, durante solenidade no auditório Salomão Baruki, em Corumbá, Azambuja anuncia investimentos em obras de adequação e ampliação do Hospital de Caridade (foto), participa da assinatura do contrato da prefeitura com o Fonplata e ainda entrega patrulha mecanizada.

O governará vai atender a imprensa da região às 16h30, após o ato em Ladário.