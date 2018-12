AGENDA Governador inaugura hoje Núcleo de Operações, Site Backup e entrega veículos Vai monitorar em tempo real inicialmente sistemas de água nos municípios

O governador Reinaldo Azambuja inaugura nesta sexta-feira (14/12), às 10h, o Núcleo de Operações e Controle da Sanesul, na sede da Administração Central, na Rua Doutor Zerbini, 421, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Com a tecnologia avançada, a empresa vai monitorar em tempo real inicialmente os sistemas de abastecimento de água dos municípios de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Maracaju e do Distrito de Vista Alegre.

Após o descerramento de placa do Núcleo Operacional, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado da diretoria da Sanesul, vai se deslocar ao Complexo Maria Cecília Barbosa, na Rua Estrela do Sul, Vilas Boas, para inauguração do Site Backup (Centro de Armaze namento de Dados). “A Sanesul vai armazenar cópias de todos os dados administrativos, contábeis e financeiros e que podem ser recuperados em um eventual desastre”, explicou o diretor-presidente da Sanesul Luiz Rocha.

Nesse evento também, 62 novos veículos utilitários, 8 retro escavadeiras, 1 caminhão e 1 empilhadeira serão entregues a prefeitos e supervisores de unidades da Sanesul para a prestação de serviços de saneamento em 44 municípios. A soma desse empreendimento na frota é de R$ 5,2 milhões de recursos próprios.

Segundo o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, de 2015 a 2018, já foram investidos R$ 12,4 milhões em máquinas, veículos e equipamentos. “O governador Reinaldo Azambuja vem priorizando a conservação e investimentos nos transportes e utilitários, a frota de quase 500 máquinas e veículos encontra-se em excelente condição de uso e os que estão ficando com mais tempo de uso serão substituídos”, comentou o diretor-presidente.

De acordo com o gerente de Suprimentos e Apoio Adminstrativo, Jairo Marques Vasques, 16 veículos serão encaminhados para atender a região de Dourados. A segunda maior cidade do Estado ficará com quatro pick ups e uma retro escavadeira, os municípios e distritos vizinhos serão contemplados com um veículo: Vicentina, Vila Vargas, Rio Brilhante, Douradina, Fátima do Sul, Itahum, Indápolis, Itaporã e Maracaju. Nova Alvorada terá a concessão de duas pick ups.

Na região pantaneira, Corumbá é o município que vai receber mais veículos. “Serão encaminhadas cinco pick ups para Corumbá e uma para Ladário”, comentou o gerente Jairo Vasques.

O único caminhão adquirido, no valor de R$ 245 mil, ficará para almoxarifado da Administração Central da Sanesul. “Todos os veículos com mais de 140 mil km rodados serão trocados, independentemente da localidade, o critério para concessão foi de tempo de uso”, explicou o gerente.

O diretor-financeiro da Sanesul, André Soukef, esclareceu sobre os empreendimentos da empresa. “Investimentos na administração, visando substituição e o aumento da frota, bem como fornecimento de máquinas e equipamentos, aumentam exponencialmente a qualidade dos serviços prestados em todos os municípios e diminuem os custos de manutenção. Isso é fundamental para a empresa”, disse Soukef.

Entenda a nova tecnologia da Sanesul

Com o Núcleo de Operações e Controle, instalado na sede da Sanesul, em Campo Grande, por meio de telemetria (sistema tecnológico de monitoramento), a Empresa consegue acompanhar em tempo real todo o sistema de abastecimento de água nos referidos municípios.

Em painéis instalados no Núcleo, é possível visualizar o abastecimento de água das cidades em tempo real com detalhes, como os índices de produção dos poços, bem como a quantidade de água disponível em cada reservatório da Sanesul. “Baseado nessas informações, uma equipe de técnicos verifica simultaneamente a distribuição de água e, caso ocorra alguma falha, consegue identificar de forma rápida o problema e iniciar os reparos necessários em conjunto com as unidades locais”, explicou o diretor comercial e de operações da Sanesul, Onofre Assis de Souza, sobre os benefícios trazidos pelo Núcleo de Operações e Controle da Sanesul.

Ainda de acordo com o diretor Onofre, a Sanesul está com projetos prontos e aguarda a liberação de recursos para que outros municípios operados pela estatal também sejam monitorados em tempo real pelo núcleo.

Para implantação dessa solução, a Sanesul vai utilizar os serviços da Empresa Especializada no modelo IaaS - Privado (Infra Estrutura como Serviço), que oferece toda estrutura de equipamentos, manutenção, armazenamento, backup, recuperação e prestação de serviços com mão de obra.