Governador Governador inaugura Site Backup e entrega veículos Site armazena dados e combate ação de hackers

O governador Reinaldo Azambuja inaugurou nessa sexta-feira (14), por volta das 10h, o site de controle e armazenamento de dados da Sanesul, chamado de Centro de Armazenamento de Dados (Backup).

O evento aconteceu no Núcleo de Operações e Controle da Sanesul, na sede da Administração Central, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

No encontro, o Governador Reinaldo Azambuja disse que a tecnologia visa combater o ataque de hackers ao sistema privado da Sanesul. "Tem um link da Central até aqui por fibra ótica, própria nossa, aí faremos o becape (descarregamento) aqui nessa sala que está sendo inaugurada, tendo toda segurança e o controle de armazenamento desses dados. Se um hacker entrar invadindo o sistema, automaticamente ele desliga e se transfere para outra rede", disse Azambuja.

Com os site, através da tecnologia da fibra ótica o governo quer monitorar em tempo real inicialmente os sistemas de abastecimento de água dos municípios de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Maracaju e do Distrito de Vista Alegre. "Então você vai poder olhar desde a bomba que faz a captação no posto, até se água está chegando nas residências onde você entrega, será possivel fazer um operacional por telemetria do fluxo, se tiver um vazamento, o sistema acusa emediatamente", explicou o Governador.

O Backup, também será uma plataforma de armazenamento da memória de dados gerais da Sanesul. “A Sanesul vai armazenar cópias de todos os dados administrativos, contábeis e financeiros e que podem ser recuperados em um eventual desastre”, explicou o diretor-presidente da Sanesul Luiz Rocha.

No evento também, 62 novos veículos utilitários, 8 retro escavadeiras, 1 caminhão e 1 empilhadeira foram entregues a prefeitos e supervisores de unidades da Sanesul para realização de serviços de saneamento em 44 municípios. A compra dessa frota custou ao estado um total de R$ 5,2 milhões.

Com o Núcleo de Operações e Controle, instalado na sede da Sanesul, em Campo Grande, por meio de telemetria (sistema tecnológico de monitoramento), a Empresa consegue acompanhar em tempo real todo o sistema de abastecimento de água nos referidos municípios.

Entenda a tecnologia

Em painéis instalados no Núcleo, é possível visualizar o abastecimento de água das cidades em tempo real com detalhes, como os índices de produção dos poços, bem como a quantidade de água disponível em cada reservatório da Sanesul. “Baseado nessas informações, uma equipe de técnicos verifica simultaneamente a distribuição de água e, caso ocorra alguma falha, consegue identificar de forma rápida o problema e iniciar os reparos necessários em conjunto com as unidades locais”, explicou o diretor comercial e de operações da Sanesul, Onofre Assis de Souza, sobre os benefícios trazidos pelo Núcleo de Operações e Controle da Sanesul.

Ainda de acordo com o diretor Onofre, a Sanesul está com projetos prontos e aguarda a liberação de recursos para que outros municípios operados pela estatal também sejam monitorados em tempo real pelo núcleo.

Para implantação dessa solução, a Sanesul vai utilizar os serviços da Empresa Especializada no modelo IaaS - Privado (Infra Estrutura como Serviço), que oferece toda estrutura de equipamentos, manutenção, armazenamento, backup, recuperação e prestação de serviços com mão de obra.