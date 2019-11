Aral Moreira Governador libera recursos para construção de pista de caminhadas em Aral Moreira

O governador Reinaldo Azambuja liberou nesta sexta-feira (8) R$ 87,4 mil do orçamento da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) para construção de uma pista de caminhada no distrito de Vila Marques, em Aral Moreira. Cerca de mil moradores da região serão beneficiados pela obra.

“É uma ação importante que visa dar lazer e saúde para o distrito. É mais um acordo cumprido”, afirmou o governador. Já o prefeito Alexandrino Arévalo Garcia destacou que as obras devem iniciar nas próximas semanas e a pista deve estar disponível para a população em cerca de três meses, “toda iluminada e estruturada”.

Diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda explicou que os recursos serão transferidos do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS) para a Prefeitura de Aral Moreira, que vai executar a construção da pista. Além dos R$ 87,4 mil dos cofres estaduais, serão aplicados R$ 9,1 mil de contrapartida municipal, totalizando R$ 97,3 mil de investimentos.

Também estiveram presentes no encontro em que os recursos foram liberados o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa; os secretários especiais do Governo do Estado, Sérgio de Paula e Dirceu Lanzarini; e a vereadora de Aral Moreira, Professora Verinha.