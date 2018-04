80ª edição Governador participa da abertura da Expogrande com a presença do ministro Torquato Jardim "Evento vai ocorrer hoje no Parque de Exposição Laucídio Coelho, em Campo Grande"

Por: Tero Queiroz 05/04/2018 às 09:19 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução/Saul Schramm/ CG News O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa hoje, quinta-feira (05), a partir das 19h, da abertura da 80ª edição da Expogrande, que será no Tatersal de Elite “Fábio Zahran”, que fica dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A direção do evento também convidou o ministro da Justiça, Torquato Jardim, que ainda não tinha confirmado presença. A abertura terá entrada gratuita para população e a direção da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) disse que só serão cobrados ingressos em dia de shows nacionais. A agenda de leilões vai contar com 22 pregões de bovinos, ovinos e equinos até o dia 15 de abril. Ontem aconteceu o 18º Leilão Gado de Corte Mulheres BPW (Associação de Mulher de Negócios e Profissionais de Campo Grande). De acordo com o presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, após a cerimônia oficial, houve uma homenagem ao pecuarista Acelino Roberto Ferreira. Na sequência foi inaugurada a sede da Casa do Leite, com o descerramento da placa pela autoridades presentes.