Eleição Governador participa da eleição do novo presidente do PSDB nacional Tucanos vão debater código de ética da legenda

Convenção nacional do PSDB para eleger o novo presidente do partido, deputado federal Bruno Araújo (PSDB-PE), ocorreu na manhã desta sexta-feira em Brasília. O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, deputados federais Bia Cavassa, Rose Modesto e Beto Pereira, o presidente da Assembleia Legislativa deputado Paulo Corrêa e o presidente regional do partido, Sérgio de Paula estavam presentes.

A eleição foi de chapa única encabeçada pelo deputado eleito para gerir o partido por dois anos. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin que era o presidente da sigla, anteriormente.

Na ocasião, além de eleger o novo presidente da sigla, os tucanos vão debater o novo código de ética da legenda que foi aprovada na última quinta-feira (30). A legislação interna prevê a expulsão de políticos condenados criminalmente ou que tiverem cometido infidelidade partidária.