Governador participa de Encontro Estadual de AssistÃªncia Social nesta quinta

Compromisso Governador participa de Encontro Estadual de Assistência Social nesta quinta

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), participa nesta quinta-feira (9), do Encontro Estadual de Prática de Assistencia Social em Mato Grosso do Sul, para a gestão 2017/2020.

De acordo com a assessoria do governo, o evento reunirá mais de 300 gestores na Capital, técnicos e conselheiros da área. O objetivo é apresentar o processo de implementação da Política de Assistência Social desenvolvida no Estado, afim de aperfeiçoar o setor nos municípios.

O Encontro será às 9h, no auditório do SUAS “Mariluce Bittar”, na Rua André Pace, 630, Guanandi. Também serão entregues veículos para os municípios.