Governador Governador recebe diretoria da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande

O governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta terça-feira (8.1) a diretoria da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande (AECNB) para ressaltar a parceria do poder público com a entidade, em projetos que beneficiam a sociedade. Participaram do encontro o presidente da AECNB, Nilson Tamotsu Aguena, e o chefe de gabinete do governador, Carlos Alberto de Assis.