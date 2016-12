Centenário Governador recebe miniatura de escultura de Manoel de Barros em celebração

Na próxima segunda-feira (19), data do centenário de nascimento do poeta Manoel de Barros, será apresentado ao governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja a miniatura em argila sintética da escultura do poeta criada pelo artista plástico Ique Woitschach, que deverá ser instalada na Capital. A estátua é uma homenagem do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei), em parceria com o Sesc Mato Grosso do Sul, ao poeta Manoel de Barros. O evento ocorrerá às 14h30, na Governadoria.

Fazer uma estátua em homenagem a Manoel de Barros e instalá-la no ano do centenário de seu nascimento é mantê-lo vivo na memória do povo sul-mato-grossense, contemporâneo e atual.

O cartunista, escultor e artista plástico Victor Henrique Woitschach (Ique), idealizador do projeto, é reconhecido como um fisionomista ímpar, consagrado pelas suas caricaturas e esculturas de celebridades nacionais e internacionais, além de ser conterrâneo e grande admirador do poeta.

Nascido em Campo Grande em 1962, Ique Woitschach é jornalista, chargista, caricaturista, autor roteirista, pintor e escultor, produtor e diretor e tem dois prêmios Esso de Jornalismo por charges no Jornal do Brasil e dois livros publicados. Como escultor, suas peças públicas podem ser vistas no Rio de Janeiro: Renato Russo, Martinho da Vila, Michael Jackson, Chacrinha, João Saldanha, Pelé e Pixinguinha. Durante o processo de trabalho do artista haverá visitação aberta ao público em seu ateliê na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A magia do traço do artista tem a energia que converge com a obra do nosso poeta maior. O cartunista acredita que com essa escultura, instalada em local público na cidade que escolheu para viver, todo dia será “dia de Manoel”.