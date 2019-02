Governador Governador trata sobre direito das mulheres com embaixadora da Áustria no Brasil

O governador Reinaldo Azambuja se reuniu nesta segunda-feira (25.2) com a embaixadora da Áustria no Brasil, Irene Giner-Reichl, para estreitar relações sociais e econômicas entre Mato Grosso do Sul e o país europeu. O principal tema do encontro, realizado na Governadoria, foi o direito das mulheres.

Irene está em Mato Grosso do Sul pela primeira vez desde julho de 2017, quando assumiu o comando da Embaixada de Brasília. Ela veio ao Estado para participar do “Seminário Diálogo Campo Grande e Viena – Violência Doméstica e a Casa da Mulher”, que acontecerá nesta terça-feira (26.2) na Casa da Mulher Brasileira.

Idealizado pela subsecretária de Políticas para a Mulher de Campo Grande, Carla Stephanini, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, o evento contará com a participação da embaixadora, que é engajada na temática do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Direitos Humanos e Direitos das Mulheres.

Em conversa com Irene, Reinaldo Azambuja apresentou as políticas públicas estaduais de combate à violência contra a mulher e falou sobre projetos em conjunto com os municípios e o Governo Federal. Participaram do encontro a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia, e a subsecretária Especial da Cidadania, Luciana Azambuja.

Potencial econômico

No encontro, que também teve a participação do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, o governador aproveitou para tratar sobre o potencial econômico e turístico de Mato Grosso do Sul. Irene conheceu a política de incentivos do Governo e as características econômicas do Estado.

“É o começo de um relacionamento mais intensificado”, afirmou a embaixadora. “Temos interesses em estreitar relações sociais, culturais e econômicas. Também estamos abertos para troca de experiências na área dos direitos das mulheres”, emendou Reinaldo Azambuja, já que Irene é cofundadora de uma OnG que promove a participação igualitária das mulheres no setor de energia.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, também estiveram na reunião.