Governo abre inscriÃ§Ã£o em curso gratuito de fotografia para celular

Inscrição Governo abre inscrição em curso gratuito de fotografia para celular São 30 vagas para o curso, que será realizado em três dia

Governo do Estado abriu, na tarde de hoje, inscrições para o primeiro módulo do ‘Curso de Fotografia para Celular’, que será realizado gratuitamente e ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe. As aulas serão de 27 a 29 de março, das 14h às 17h, no Museu da Imagem e do Som na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O curso terá certificado e oferecerá 30 vagas. Excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera de até dez pessoas, caso haja desistência. As inscrições devem ser realizadas por meio de link disponibilizado no site do governo.

Curso é voltado para iniciantes e aborda enquadramento, regra dos terços, balanço de branco, compensação de exposição e uma breve atividade voltada à edição, através do enriquecimento da utilização de câmeras de dispositivos móveis: celulares, tablets e similares.

A capacitação é dividida em quatro módulos: Fotografia com Câmera de Celular (março), Câmera Semiprofissional e Reflex (abril), Edição de Imagens (maio) e Iluminação e Linguagem (junho).

As etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que o participante pode optar por realizar os módulos que têm interesse, sem prejuízo de aprendizagem.

Os inscritos deverão comparecer ao curso levando celulares com sistema Android e aplicativo “Open Câmera” instalado.

Local das aulas: Museu da Imagem e do Som (MIS) – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 | 3ºandar. Mais informações pelo telefone: 3316-9139.