Governo abre inscriÃ§Ãµes para artistas se apresentarem no FIB

Cultura Governo abre inscrições para artistas se apresentarem no FIB 'Festival de Inverno de Bonito acontece de 26 a 29 de julho em Bonito'

Ney Mato Grosso foi uma das atrações do FIB ano passado Foto: Reprodução

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul abriu hoje, terça-feira (20) as inscrições para a seleção de artistas e grupos das áreas de artes cênicas, música e audiovisual, que desejam se apresentar no tão aguardado FIB (Festival de Inverno de Bonito), que ocorre de 26 a 29 de julho em Bonito, a 300 km de Campo Grande.

O edital com regulamento e fichas cadastrais está disponível no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, a partir da página 5. Segundo Athayde Nery de Freitas Júnior, diretor-presidente da FCMS, o FIB tem por objetivo produzir “ações que contribuam para a integração entre os países sul-americanos promovendo encontros que valorizem a diversidade cultural do continente”.

Conforme a publicação, o edital contempla seis espetáculos de artes cênicas, dentre os quais dois de circo, dois de teatro e dois de dança, para apresentações ao ar livre e locais alternativos, além de cinco shows musicais, seis filmes curtas-metragens com tempo de até 20 minutos cada, três filmes de médias metragens de 20 a 55 minutos, ou longas a partir de 55 minutos

As inscrições estão abertas de 20 de março a 4 de maio de 2018 e deverão ser realizadas, somente através dos Correios por meio de Sedex, enviado para a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Gerência de Desenvolvimento e Difusão de Programas Culturais, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 4º andar, Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho Campo Grande – MS. CEP 79.002-820.

O resultado na seleção sai no dia 21 de maio. O período de recurso será de 22 a 28 de maio de 2018. Outras informações sobre documentações a serem entregues podem ser encontradas no Diário Oficial do Estado da página 5 a 10.