Concorrência Governo abre licitações para drenagem e asfalto em seis municípios de MS "Os interessados devem levar proposta entre os dias 23 de maio e 07 de junho"

Licitações são para obras de asfalto e drenagem em cidades do interior Foto: Divulgação/Assessoria

O governo estadual abriu licitação e divulgou resultado para obras de asfalto e drenagem em seis municípios do interior do Estado, além da implantação de esgotamento sanitário na cidade de Novo Horizonte do Sul, que fica a 329 km de Campo Grande, a Capital do estado. Algumas estão em fase de seleção da empresa e outros com a definição de quem ganhou a concorrência, com o valor do projeto.

Foram abertas as licitações para asfalto e drenagem no bairro Jardim dos Estados, no município de Sonora, assim como no Residencial Greenville, na cidade de Inocência e na Avenida João Gregório, que fica em Santa Rita do Pardo. Os interessados devem levar proposta entre os dias 23 de maio e 07 de junho, na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), que fica no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Já no município de Laguna Carapã, as obras que foram licitadas são apenas de drenagem nas águas pluviais da ruas Antônio Pinto de Carvalho, João Fernandes Pereira e Bacia de Detenção, no distrito de Bocajá. As propostas devem ser entregues no dia 23 de maio, a partir das 14h. Já em Novo Horizonte do Sul, a obra será de implantação do sistema de esgotamento sanitário.

Resultado

O governo também divulgou o resultado da licitação de obra de asfalto e drenagem na rua Edelmiro Lopes, na cidade de Ribas do Rio Pardo, que teve a empresa GNV Engenharia e Comercial como vencedora. O projeto terá um custo de R$ 486,3 mil aos cofres públicos.

Já o asfalto e tapa-buraco em 11 ruas do município de Corguinho, ainda está em fase de propostas, sendo que uma das empresas (Construtora São Luiz) foi desclassificada desta concorrência, em função de não cumprir alguns termos do edital. Foi aberto o prazo de cinco dias para a mesma recorrer da decisão.