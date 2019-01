Sugestões Governo afirma que não está inflexível com decreto e irá analisar sugestões Tamanho máximo do pescado, fiscalização e iscas foram debatidas

Depois da reunião com a comissão do governo do Estado os manifestantes contra o decreto cota zero saíram com a promessa de um novo encontro na próxima segunda-feira (04) com o grupo que ficou de analisar as reivindicações feitas no encontro de hoje. A reunião ocorreu após manifestação em frente à governadoria.

A promessa do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) Jaime Verruck, é que nada será publicado sem aval dos pescadores e empresários do turismo da pesca.

“Eles explicaram claramente pontos que não havíamos pensando. O governador não está inflexível quanto a essa situação. Antes de publicar o decreto vamos dar publicidade a ele”, assegurou.

Dentre as mudanças que devem surgir na matéria que não está pronta é a questão do tamanho máximo e mínimo do pescado, a fiscalização do estoque que está sendo retirado dos rios e as iscas que são utilizadas.

“São sugestões que serão pensadas. Os próprios pescadores podem ajudar na fiscalização desse processo. Até sexta-feira faremos a minuta com as propostas que foram apresentadas para a reunião de segunda.”