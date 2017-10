Matrícula 2018 Governo anuncia que Matrícula Digital será lançada nesta terça-feira "A pré-matrícula é realizada pela internet, no Portal da Matrícula Digital, com a escolha de três unidades de preferência"

A Secretaria de Estado de Educação (SED) inicia nesta terça-feira (31.10) o período de pré-matrículas na Rede Estadual de Ensino. A Matrícula Digital 2018 será lançada pela secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, no auditório da Governadoria, às 9h30.

De acordo com a portaria de anúncio do Governo a Matrícula Digital tem como objetivo promover a gestão democrática e transparente no acesso às vagas nas escolas estaduais, qualificando e otimizando o processo da matrícula. Antes apenas em 15 municípios, em 2016 a matrícula digital passou a ser possível em 100% das escolas urbanas da REE/MS, uma comodidade para pais/estudantes na realização de pré-matrículas e que possibilita à SED conhecer a demanda da escola em tempo real.

A pré-matrícula é realizada pela internet, no Portal da Matrícula Digital, com a escolha de três unidades de preferência. Se alguém tiver dificuldade nesse procedimento, é possível fazê-lo também de outras formas:

Por telefone, no Call Center (0800-6470028);

Pessoalmente nas escolas estaduais

Pessoalmente na Central de Matrículas, em Campo Grande, (rua Joaquim Murtinho 2612 Itanhangá Park) ou em Dourados (rua Hayel Bon Faker 5470 Alto das Paineiras)

Foco no Estudante

Durante a solenidade de lançamento da Matrícula Digital 2018, a Secretaria de Estado de Educação apresentará a Plataforma “Foco no Estudante”, projeto que tem como objetivo apoiar a SED no uso de evidências para o desenho, execução e avaliação de políticas públicas, por meio de uma plataforma de integração de dados educacionais e indicadores. Assim, a SED se apropriará dos dados disponibilizados na plataforma, e os professores e gestores escolares poderão utilizá-la para melhor acompanhar a evolução da aprendizagem da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul.

Com a utilização da plataforma, a SED poderá potencializar a identificação de eventuais lacunas de proficiência – inclusive o desempenho e de habilidades, estudante a estudante, embasando propostas de intervenções pedagógicas em sala de aula.

Para atingir esse potencial de alcance na REE e fazer com que haja engajamento daqueles que estarão frente a frente com os alunos, a estrutura de implementação do Foco no Estudante selecionou um disseminador em cada uma das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). O projeto conta com a parceria do Instituto Unibanco, a Fundação Lemann, o Itaú BBA, e a Tuneduc. (Com assessoria).