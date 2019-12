Governo anuncia trÃªs pagamentos e folha de servidores chega a 1,4 bilhÃ£o em MS

ECONOMIA Governo anuncia três pagamentos e folha de servidores chega a 1,4 bilhão em MS Governador divulgou hoje as datas de pagamentos dos salários de novembro, dezembro e do 13º

Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, dá entrevista nesta manhã Foto: Reprodução/Marcos Maluf/Campo Grande News

Mais de oitenta e um mil servidores públicos estaduais receberão praticamente três pagamentos nesse final de ano, segundo anunciou hoje (02) o Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Amanhã (3 de dezembro), cai na conta o salário de novembro, no próximo dia 18 cai na conta o 13°, e já no dia 03 de janeiro os servidores receberão o salário referente a folha de dezembro, com isso serão pagos R$ 1.480 bilhão aos servidores de MS.

O cronograma foi divulgado por Reinaldo em coletiva de imprensa, quando o chefe do Executivo estadual também fez balanço do segundo ano do seu mandato, após reunião com todo o secretariado.

PREFEITURA

Já a Prefeitura de Campo Grande confirmou pagamento da folha de novembro na sexta-feira (6) e depósito do 13º salário até 20 de dezembro.