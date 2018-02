MS Governo aplica R$ 600 mil em investimentos para Nioaque e Camapuã e R$ 1 milhão para Caarapó '79 municípios de Mato Grosso do Sul estão recebendo a presença do Governo'

Com objetivo de levar mais infraestrutura para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado vem divulgando sucessivos e expressivos investimentos para obras de pavimentação e drenagem nos municípios. Nesta quarta-feira (21) o Governo através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (21.2), mais dois investimentos em asfalto e a assinatura de um contrato que ultrapassa R$ 1 milhão.

De acordo com a publicação, os resultados das licitações irão destinar R$ 362.234,70 para a pavimentação e drenagem das ruas da Vila Olídia Pereira da Rocha, em Camapuã, e R$ 301.138,79 para a pavimentação da rua Alexandre Daruj, em Nioaque.

A publicação traz ainda assinatura de um contrato que representa investimentos R$ 1.049.091,34, em Caarapó. Os recursos também serão empregados na pavimentação e drenagem das ruas Maranhão e XI de Novembro, localizadas no bairro Santo Antônio. O prazo de execução para as obras de Caarapó é de 180 dias a serem contados a partir da ordem inicial de serviço, que ainda será expedida pela Agesul.

Confira as publicações na íntegra nas páginas 25 e 36.