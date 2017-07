Infraestrutura Governo aplica R$ 7,1 milhões em sete pontes de concreto em MS “Ao todo, já entregamos 31 pontes de concreto pelo Estado, outras 21 estão em construção e 38 estamos formatando o processo de licitação”, diz Reinaldo

Uma das pontes construídas sobre o Rio Jogui, em Amambai. A estimativa é investir R$ 7,1 milhões nas travessias que ficam em diversas áreas do município. Foto: Divulgação/Assessoria

Sete pontes de estão sendo construídas em Amambai. Segundo o governo do estado de Mato Grosso do Sul, serão investidos R$ 7,1 milhões nas travessias. O governo conta também com a contrapartida da União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ainda segundo a secretaria de infraestrutura do MS, do total de pontes, três já foram concluídas e entregues, uma está em construção e outras três estão em processo licitatório.

Das construções concluídas, duas ficam sobre o rio Jogui – a primeira liga a estrada Macaúba até o município de Tacuru, tem 33 metros de comprimento por seis de largura e teve investimento de R$ 1 milhão.

A segunda faz a ligação da estrada Velha ao município de Coronel Sapucaia, com 28 metros de extensão por seis de largura com investimento de R$ 963,4 mil.

A terceira ponte que o Governo do Estado construiu e entregou em Amambai fica sobre o córrego Cangueri na MS-485, trecho Amambai/Secador. A travessia possui 35 metros de comprimento por seis de largura e custou R$ 835,7 mil aos cofres públicos.

“As pontes dão alternativas de transporte, produção e desenvolvimento”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

O gestor estadual afirma que as ligações de concreto representam progresso e integração. “Ao todo, já entregamos 31 pontes de concreto pelo Estado, outras 21 estão em construção e 38 estamos formatando o processo de licitação”, destaca.

Demais construções

Das demais pontes pensadas pelo Governo do Estado para Amambai, uma está em execução. Ela está sendo construída sobre o rio Moroti, na estrada Fazenda Santa Felícia. Depois de pronta, a travessia terá 57 metros de distância por seis de largura. Nessa obra, são investidos R$ 1,3 milhão.

Outras três pontes serão construídas no município. Há processos licitatórios em andamento para edificar as ligações sobre o rio Amambai/Aral Moreira, na estrada Escola Agrícola (investimento estimado de R$ 1,6 mi); sobre o córrego São Sebastião, na MS-160 (investimento estimado de R$ 674 mil); e sobre o córrego Macaúba, chamada de Ponte Municipal na Fazenda Macaúba/Primor (investimento estimado de R$ 685,3 mil).

Em todo o Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado estima investimentos que ultrapassam os R$ 104 milhões em 90 pontes. Desse total, 31 já foram entregues, 21 estão em execução e 38 estão em processo licitatório. “Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul nos últimos 40 anos”, finaliza Reinaldo Azambuja. (Com assessoria).