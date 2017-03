Governo apresenta aÃ§Ãµes sobre empreendedorismo feminino no mÃªs de marÃ§o

Governo apresenta ações sobre empreendedorismo feminino no mês de março

O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, vinculada à Sedhast, divulga nesta segunda-feira (06), a programação especial em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”. A data será lembrada durante todo o mês por meio da campanha “O protagonismo da mulher sul-mato-grossense: empoderamento e empreendedorismo”. Serão realizadas ações educativas na capital e seminários regionalizados em oito municípios do interior: Ponta Porã, Dourados, Jardim, Corumbá, Itaquiraí, Nova Andradina, Rio Verde e Aquidauana.

De acordo com a Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres do Estado de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja, “dia 8 de março é uma data para refletirmos sobre o papel da mulher na sociedade atual, para lembrarmos os direitos já conquistados e continuarmos na luta por uma sociedade mais justa” e nesse contexto, informa que “o Governo do Estado, por meio da Subsecretaria, tem como meta para 2017 interiorizar suas ações e políticas, reconhecendo o protagonismo das mulheres do interior, a importância da participação delas para o desenvolvimento econômico e social dos municípios, fortalecendo as Coordenadorias da Mulher já existentes e fomentando a criação de novos Organismos de Políticas para Mulheres em locais onde não existam.

As ações serão que serão promovidas na Capital e nos municípios do interior vão ser apresentadas na coletiva de imprensa. Participam do evento a subsecretária Luciana Azambuja, a vice-governadora Rose Modesto e a primeira-dama Fátima Azambuja.