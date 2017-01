Política Governo apresenta política da assistência social às primeiras-damas

A pedido da governadora em exercício, Rose Modesto, a titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, falou na tarde de ontem (16) sobre a política da assistência social em Mato Grosso do Sul para as primeiras-damas, durante encontro na governadoria.

A secretária enfatizou o papel de cada área da assistência social no apoio às políticas públicas, principalmente nos municípios onde o contato é realizado diretamente com a população. “Sabemos que nos municípios o contato entre o agente público e a população é feito de forma direta o que, inevitavelmente, demanda de uma estrutura bem organizada para que haja efetivamente um atendimento expressivo e de qualidade”, ressaltou.

Um dos objetivos da Sedhast é desenvolver com excelência ações para promover a Política de Assistência Social no Estado de Mato Grosso do Sul, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, com foco na redução das vulnerabilidades sociais.

Elisa também citou as ações dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), que são unidades públicas estatal descentralizada da política de assistência social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios, totalizando 67 unidades em MS.