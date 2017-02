Financiamento Governo assina convênio que beneficia 2.400 famílias com casa própria

O governo do Estado e a Agência de Habitação Popular de MS – AGEHAB assinam nesta quinta-feira (02) um Termo de Acordo e Compromisso com a Caixa Econômica Federal visando o repasse de subsídio Estadual para complementar a capacidade de financiamento, de modo a facilitar o acesso da casa própria para as famílias com renda de até R$ 2.350,00.

O ato de assinatura será realizado na governadoria com a presença do governador de Estado, Reinaldo Azambuja, a secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo Avesani Lopez, o diretor de Habitação da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes e o superintendente Regional de Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso Lima.

O governo Federal, em 2016, lançou no Programa Minha Casa Minha Vida 3, uma nova modalidade, ampliando os subsídios do FGTS que chegam a R$ 30.000,00, para atender famílias com renda de até R$ 2.350,00. Neste sentido o Governo do Estado se prontificou a somar esforços para o sucesso do Programa realizando esta nova parceria com a Caixa Econômica Federal, aumentando os subsídios com recursos estaduais.

O objetivo principal desta parceria é expandir o poder de compra das famílias de baixa renda, através de um subsídio do estado no valor de R$ 1.500,00 até R$ 6.000,00, que, somados aos recursos concedidos pelo Governo Federal através de crédito habitacional, viabilizam o acesso à moradia própria.

A meta deste convênio é beneficiar 2.400 famílias até 2018, totalizando um investimento de até R$ 14 milhões. Desta forma, este Programa com a parceria do Governo do Estado é uma grande oportunidade para atender as famílias de menor renda ativando a economia do Estado.