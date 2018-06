Fundersul Governo assina R$ 4,5 milhões em contratos para Rio Verde e Ladário "Com prazo para término de 150 dias"

No interior, receberão investimentos do Governo do estado os municípios de Rio Verde e Ladário. Segundo publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), serão R$ 4.475.495,45 para asfalto e drenagem, de recursos próprios por meio da do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário).

Em Ladário serão investidos R$ 2.024.389,32 no recapeamento de diversas ruas. O prazo de execução será de 180 dias. E em Rio Verde de Mato Grosso serão R$ 2.451.105,13, também destinados para o recapeamento de diversas ruas. O prazo de execução será de 150 dias.

A ordem inicial de serviço ainda será expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).