Governo Central tem menor déficit em quatro anos no primeiro semestre

A equipe de fiscalização do Procon-MS autuou a unidade das lojas Stilo A, localizada na rua Spipe Calarge após denúncia anônima. O estabelecimento, entre outros problemas, estava com o alvará de funcionamento e localização vencido.

De acordo com informações do órgão, na loja foram encontradas diversas irregularidades como exposição de produtos à venda sem preço, informação de preços inadequada e confusa – com tamanhos de caracteres diferentes para os preços a serem pagos por meio do cartão da loja ( Stilo A Card) – além da não existência de exemplar do CDC (Código de Defesa do Consumido para consulta.

No local foram entrados chinelos sendo vendidos com dois preços diferentes, para os pagamentos com o cartão da loja o valor –que ficava em destaque – era de R$ 9,99, já para as outras formas de pagamento o preço ficava em estampado em tamanho menor era de R$ 14,99, por exemplo, levando o consumidor a deduzir que poderia adquirir o produto pelo menor valor, mesmo não sendo portador do Stilo A Card.

A loja tem o prazo de 15 para se adequar e responder a autuação, segundo o Procon-MS.