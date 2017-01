Coleta seletiva Governo Consciente promove palestra para prestadores de serviço

O Governo do Estado por meio do programa Governo Consciente em parceria com a empresa de coleta seletiva Solurb Soluções Ambientais, promoveu nesta quinta-feira (12) uma palestra para prestadores de serviços dos órgãos estaduais das empresas de conservação e asseio, Vyga e Guatós.

A ação realizada na sala de reuniões da SAD, reuniu cerca de 100 pessoas que prestam serviço para o Estado, com objetivo de esclarecer sobre o sistema de recolhimento LEV – local de entrega voluntária – que será implantado na região do Parque dos Poderes na segunda quinzena do mês de janeiro.

Além de orientar esses profissionais para separarem o lixo reciclável do não reciclável, a Coordenadora da Equipe de Educação Ambiental da Solurb, Mara Calvis, destacou outros pontos, como a responsabilidade social. “O trabalho mais importante é esse de separação do que é reciclável e do que não. Isso contribui para a segurança dos nossos prestadores, e posteriormente para as famílias que trabalham na cooperativa de catadores do antigo lixão que reaproveita esse lixo, tirando dali o sustendo de suas famílias” frisou.

De acordo com a coordenadora, toda semana um prestador sai de licença médica por acidentes durante a coleta, pois de 130 mil domicílios, a média de participação na separação correta do lixo é de uma a cada dez casas. “O trabalho não é de conscientização, é de sensibilização porque a consciência da pessoa só muda quando muda os hábitos e atitudes. Se cada um fizer sua parte, todos ganham” conclui Calvis.

Noeli Fronio, de 56 anos participou da palestra, e saiu de lá contente com as orientações recebidas. “Foi tudo muito bem explicado, eu tinha algumas dúvidas sobre os diversos recipientes de coleta, mas agora não tenho mais, pois sei que o principal é separar o lixo seco do molhado. Mas pra funcionar, vai também da consciência de cada pessoa, em contribuir com o nosso trabalho, e a gente contribuir com o trabalho dos coletores” afirmou.

O Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis destacou a importância do tema, não só para os prestadores de serviço, mas pra toda sociedade. “É um tema de extrema importância que precisa sempre ser lembrado. Até porque envolve questões diversas, como por exemplo, o mosquito da dengue que se reproduz em qualquer ambiente que contenha lixo acumulado. Precisamos ter a consciência que separando o lixo estaremos contribuindo não só com os coletores, mas também com as famílias que vivem de reciclagem, com a saúde pública, e principalmente com o meio ambiente” pontuou Assis.