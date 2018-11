Emergência Governo de MS decreta situação de emergência em quatro municípios

Por conta dos estragos causados pelas chuvas, o governador Reinaldo Azambuja declarou situação de emergência em partes das áreas urbanas e rurais dos municípios de Amambai, Coronel Sapucaia, Iguatemi e Tacuru – todos na região Sul de Mato Grosso do Sul. O decreto foi publicado na página 1 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (1º.11).

De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil Estadual, estradas vicinais e cabeceiras de pontes ficaram comprometidas prejudicando o escoamento da produção agropecuária e o transporte escolar de alunos da zona rural. Ninguém ficou desabrigado.

Ainda conforme a Defesa Civil, a região possui solo arenoso, o que dificulta os trabalhos, mas uma equipe da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) já está no local.

Prevenção

Para evitar tragédias, a Defesa Civil Estadual disponibiliza, gratuitamente, um mecanismo de alerta para situações de emergência. Se houver previsão de tempestades – ventos fortes, raios e grandes precipitações – uma mensagem, encaminhada via SMS, avisa as pessoas cadastradas para que possam se proteger.

Para se cadastrar basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e no corpo do texto escrever o CEP da localidade (apenas o número). O mesmo usuário pode cadastrar mais de um CEP pelo mesmo telefone, desde que as mensagens sejam encaminhadas uma por vez.