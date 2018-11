Ginásio esportivo Governo de MS investe quase meio milhão de reais em reforma de ginásio esportivo Tribunal do Trabalho doou ainda tatame, quimonos e aparelhos de ar-condicionado para alunos da escola Lino Villachá

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o presidente do TRT-24 (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região), o desembargador João de Deus, estiveram na manhã desta quinta-feira (29) na escola estadual Lino Villachá, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, onde participaram de cerimônia que contentou os cerca de 1,3 mil alunos da maior unidade escolar da região.

O governo reformou o complexo esportivo da escola, obra que custou R$ 452 mil e o TRT-24 doou aos estudantes 25 placas de tatame, 70 quimonos para o projeto de judô e também 31 aparelhos de ar-condicionado.

“Em março tínhamos 40 alunos, hoje uns 30 treinando judô. A redução era pela falta de estrutura. Treinávamos no chão e certos golpes nem poderiam ser executados para ninguém se machucar. Hoje, com o tatame instalado já apareceram alunos querendo participar do projeto. Foi extremamente importante essas doações, tanto que o número de interessados pela prática do judô vai mais que dobrar”, afirmou o professor de judô Kaique Figueiredo, 26, que ensina a luta corporal na escolas às terças e quintas.

“A quadra não tinha teto, quando chovia escorria lama por toda a parte, dificultava o trabalho dos funcionários administrativos e atrapalhava as atividades dos alunos. Agora a realidade é outra: nossa quadra foi transformada praticamente num ginásio para atividades esportivas, culturais e pedagógicas”, disse o diretor Olívio Mangolim.

Apoio do TRT

Parceiro da escola, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT24) doou nesta quinta-feira, 25 placas de tatame e 70 quimonos para o projeto de judô da unidade. Iniciadas este ano, as aulas atendem 30 alunos no contraturno do ensino regular. “É uma semente que se planta para o futuro do Brasil”, disse o presidente do TRT24, desembargador João de Deus.

A doação dos materiais faz parte do programa de Erradicação do Trabalho Infantil e Valorização da Aprendizagem, do TRT24. Além do material esportivo, o Tribunal doou 31 aparelhos de ar condicionado. A Secretaria de Estado de Educação (SED) vai dar suporte à instalação dos equipamentos. (com informações do Portal MS).