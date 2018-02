Santa Rita do Pardo Governo decreta estado de emergência em mais uma e outras 10 cidades sofrem com chuvas “diversos danos públicos e privados, principalmente na área rural, com prejuízos que ultrapassaram a capacidade de resposta do município”

Foto: Reprodução

Santa Rita do Pardo passa a engrossar, a partir desta sexta-feira (2.2), a lista dos municípios sul-mato-grossenses em situação de emergência estadual. Decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, e publicado em Diário Oficial do Estado, reconhece os estragos causados na cidade por causa das chuvas intensas registradas desde dezembro de 2017.

Agora são 11 os municípios de Mato Grosso do Sul em situação de emergência estadual. Além de Santa Rita do Pardo, Amambai, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Novo Horizonte do Sul, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru já tiveram os decretos municipais homologados pelo Governo de MS.

Em Santa Rita do Pardo, as fortes chuvas causaram “diversos danos públicos e privados, principalmente na área rural, com prejuízos que ultrapassaram a capacidade de resposta do município”, considera o decreto. O documento ainda revela que estradas estão intransitáveis e inviáveis para o transporte escolar, o que pode afetar o cumprimento do calendário das aulas letivas do ano de 2018.

O decreto vale por 180 dias, o equivalente a seis meses. A partir de agora, órgãos estaduais estão autorizados a atuar nas ações de resposta ao desastre e de reconstrução, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. O documento ainda dispensa licitação para contratos e aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre.