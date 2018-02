Educação - MS Governo divulga calendário escolar com 14 sábados letivos para municípios afetados pelas chuvas 'Os estudantes voltarão às aulas efetivamente na segunda-feira, 26 de fevereiro'

Trecho da estrada do Erechim, em Itaquiraí, destruído em janeiro pela força das chuvas. Danos à estradas prejudicou o transporte escolar rural no estado Foto: Reprodução/Defesa Civil

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje, segunda-feira (19) o calendário escolar para as unidades da Rede Estadual de Ensino dos municípios em Situação de Emergência por conta das chuvas que atingiram Mato Grosso do Sul no início deste ano: Bela Vista, Itaquiraí, Inocência e Novo Horizonte do Sul.

A Resolução nº 3.423 estabelece que nos municípios afetados, o ano escolar começará amanhã, terça-feira (20) e terá duração de 208 dias, dos quais 204 dias letivos e 4 dias de exames finais. Os estudantes voltarão às aulas efetivamente na segunda-feira, 26 de fevereiro.

Para compensar o atraso no calendário gerado pelas chuvas intensas, estão previstos 14 sábados letivos ao longo do ano, entre os meses de março e dezembro.