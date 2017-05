Governo divulga cronograma e competências que serão avaliadas na ADI

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) publicou norr a resolução SAD nº 72 que divulga as competências essenciais, gerenciais e finalísticas da Avaliação de Desempenho Individual dos servidores do poder executivo estadual.

Na prática, a ação que faz parte da nova política de gestão de pessoas, regulamenta as competências mapeadas nos órgãos e entidades do poder executivo, suas definições e as contribuições efetivas que serão utilizadas durante o processo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI).

Conforme a publicação, o anexo I contendo as competências gerenciais, descreve as contribuições de uma liderança de equipes, gestão do conhecimento, gestão de conflitos, inovação, gestão estratégica por resultados, orientação para resultados, visão sistêmica, gestão de pessoas e comunicação.

Já o anexo II descreve as competências essenciais e contribuições que serão avaliadas na ADI, como trabalho em equipe, comunicação, gestão administrativa institucional, gestão de processos e projetos para resultados, inovação, gestão de conflitos, gestão do conhecimento, foco em resultados e gerenciamento de crise.

A tabela com as competências finalísticas define e descreve as contribuições efetivas por secretaria, instituição, agência, instituto ou fundação que compõe o organograma do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A publicação traz ainda o cronograma com atividades e períodos de atividades que compõe o ciclo de Avaliação de Desempenho Individual para o ano de 2017.

Regulamentação da ADI

No dia 19 de abril, o DOE divulgou o decreto nº 14.719 que regulamenta a Avaliação do Desempenho Individual dos servidores civis, integrantes do plano de cargos, empregos e carreiras do poder executivo de Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade, o secretário de Administração e Desburocratização Carlos Alberto de Assis, destacou o principal objetivo da implantação da gestão por competências no Estado. “Esse é um programa de Governo que busca a eficiência e profissionalização do serviço público. O Estado vai investir na qualificação do servidor para que ele aprimore as competências que já possui, e melhore os serviços prestados a população. Com isso o servidor será avaliado e reconhecido pelo seu desempenho” destacou Assis.