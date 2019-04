Passaporte Governo divulga imagem do novo passaporte, com brasão da República

O passaporte brasileiro vai voltar a ter o brasão da República em sua capa. A mudança já havia sido anunciada em janeiro, como parte do plano de metas para os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, porém foi oficializada hoje pelo Governo Federal.

O Itamaraty divulgou em uma rede social o novo modelo, em que a imagem do Cruzeiro do Sul e a expressão “Passaporte Mercosul” aparecem substituídas pelo brasão da República, como já era feito até 2015.

Os passaportes válidos não precisam ser substituídos pelo novo modelo. A nova capa será enviada automaticamente aos solicitantes, conforme emissões ou renovações.

A publicação oficial do Ministério das Relações Exteriores diz que “o brasileiro que viaja ou mora no exterior levará um símbolo da pátria em seu documento de viagem”.

A única mudança ocorrida foi em relação à capa e a solicitação do documento continua sendo feita pelo site da Polícia Federal. Taxa de emissão do passaporte comum, com validade de dez anos, é de R$ 257,25.