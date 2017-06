No DOE Governo divulga que R$ 20,6 milhões foram investidos em 6 municípios do MS "As seis licitações contemplam obras como construção de pontes de concreto, elaboração de projeto executivo, restauração de rodovias e implantação de anel viário"

O Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial do Estado investimentos que totalizam R$ 20,6 milhões para seis municípios de Mato Grosso do Sul. As seis licitações contemplam obras como construção de pontes de concreto, elaboração de projeto executivo, restauração de rodovias e implantação de anel viário.

O primeiro edital lançado destina-se à elaboração de projeto executivo para restaurar, implantar e pavimentar um trecho da rodovia MS-223, entre o entroncamento da BR-359 e Jauru, em Coxim, numa extensão total de nove quilômetros. O projeto está orçado em R$ 200,7 mil e a tomada de preços acontece no dia 7 de julho.

Outros dois editais que destinam-se à construção de duas pontes de concreto que irão beneficiar os municípios de Amambaí e Novo Horizonte do Sul. As duas pontes estão estimadas em R$ 3,2 milhões e a tomada de preços acontece no dia 24 de julho, na sede da Agesul, na Capital.

Rodovias

Também serão contempladas com investimentos do Governo as rodovias MS-427, MS-480 e a BR-376/MS. As duas primeiras receberão cerca de R$ 12,3 milhões para recuperação de um total de 18,8 quilômetros. Na MS-427 deverá ser recuperado o trecho que vai do município de Rio Verde até o acesso ao balneário de Sete Quedas. E na MS-480 receberá restauração asfáltica, o trecho do km-19,2 ao km-30,2, na barragem da Usina Hidrelétrica Porto Primavera.

Na rodovia BR-376/MS, em Nova Andradina, será implantado e pavimentado um anel rodoviário, no trecho do entroncamento da BR-163/MS – Divisa MS/SP Porto Primavera, numa extensão de 3,212 quilômetros. A obra está orçada em R$ 4,9 milhões.

Confira as datas, horários e mais detalhes das tomadas de preço nas páginas 26 e 27. (Com assessoria).