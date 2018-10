'Confira' Governo divulga resultado de concurso público do Corpo de Bombeiros "São 200 vagas. Os salários variam de R$ 3.352,53 para quem vai integrar o quadro de soldados dos Bombeiros"

Candidatos na entrada da Uniderp, em Campo Grande, no dia da prova do Corpo de Bombeiros. Foto: Liniker Ribeiro/ Campo Grande News

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou o [veja aqui] resultado do concurso público do Corpo de Bombeiros. A relação dos candidatos está na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (dia 1º), a partir da página 12.

A prova escrita objetiva foi aplicada em 2 de setembro. Na mesma publicação, consta a classificação preliminar dos candidatos, a relação dos que se declararam negros no ato da inscrição, para concorrer às vagas reservadas. Eles ainda vão passar por entrevista de verificação.

A partir da página 179, o candidato também pode conferir o resultado dos recursos apresentados contra o gabarito oficial preliminar. Logo abaixo, o governo publica o gabarito final da concorrência para os cargos de oficial e especialista.

São 200 vagas. Os salários variam de R$ 3.352,53 para quem vai integrar o quadro de soldados dos Bombeiros. Já para os oficiais, o governo pagará R$ 7.089,13 depois que os aprovados no concurso e convocados terminarem o curso de formação.

Fonte: Campo Grande News.