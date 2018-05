Infraestrutura Governo divulga resultados de licitações de R$ 3,3 milhões para asfalto "Três cidades do interior de MS são beneficiadas"

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulga nesta terça-feira (29.5), o resultado de três licitações que totalizam R$ 3,3 milhões de investimentos em asfalto para vias urbanas dos municípios de Ladário, Inocência e Santa Rita do Pardo. Os resultados podem ser conferidos nas páginas 37 e 38 do Diário Oficial do Estado (DOE).

No município de Ladário receberão recapeamento diversas ruas com investimentos da ordem de R$ 2.024.389,32. Já Inocência, com recursos de R$ 687.580,33 será contemplada com pavimentação e drenagem as ruas do residencial Greenville. Finalizando, o município de Santa Rita terá R$ 632.731,83 para pavimentar a avenida João Gregório.

Após a divulgação do resultado procede-se com assinatura do contrato e posterior autorização de ordem de início de serviço, a ser expedida pela Agesul.