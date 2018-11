Cidades digitais Governo do Estado apresenta em Naviraí políticas públicas para fomentar cidades digitais em MS

Dois projetos de conectividade para transformar Mato Grosso do Sul em um Estado Digital podem impactar positivamente também na informatização dos municípios a partir de 2019.

O MS Digital e a Virtualização de Processos serão apresentados pelo assessor técnico da Secretaria de Estado de Fazenda, Gustavo Nantes Gualberto, a prefeitos, gestores públicos e vereadores que participam do I Fórum de Cidades Digitais do Sul do MS, que será realizado nesta quinta-feira (8.11), em Naviraí.

O evento promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a prefeitura de Naviraí visa incentivar a modernização dos municípios através do compartilhamento de experiências e soluções de mercado. Segundo Gustavo, o MS Digital, que por meio de uma grande rede de fibra óptica, pretende interligar todos os serviços estaduais nos 79 municípios do Estado.

A proposta é custear parte dos investimentos através de uma Parceria Público-Privada (PPP), abrindo espaço para exploração comercial da rede por parte de empresas interessadas. O edital está previsto para ser lançado até o fim deste ano. “Traz uma série de benefícios, garante estabilidade e melhor comunicação entre os entes do Estado e na troca de informações com os municípios”, destaca.

Já a proposta que tem como meta tirar todos os processos que tramitam no Estado do papel e levar para a web, de acordo com ele, também deve ser colocada em prática em 2019, com recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Queremos diminuir o tempo de execução dos processos. As cidades digitais vão conseguir trabalhar melhor com o Estado”, avalia e ainda destaca que as iniciativas também farão com que os municípios direcionem atenções para a necessidade de melhorar a infraestrutura tecnológica.

Fórum

As inscrições para o I Fórum de Cidades Digitais do Sul do MS são gratuitas para servidores públicos e podem ser feitas pelo site. A programação do evento envolve políticas públicas, modelos em andamento nos municípios e soluções de mercado. “Aproxima prefeitos, gestores e vereadores das novas tecnologias, além de proporcionar a troca de experiências. O objetivo é facilitar o planejamento desses municípios, entendendo que não há desenvolvimento socioeconômico sem inovação”, frisa o diretor da RCD, José Marinho.

Evento: I Fórum de Cidades Digitais do Sul do MS

Data: 8 de novembro (quinta-feira)

Local: Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (Avenida Iguatemi, 125 Centro – Naviraí/MS)

Inscrições: Gratuitas para servidores públicos pelo site

Informações: forum@redecidadedigital.com.br ou (41) 3015-6812

Superintendência de Gestão da Informação (SGI), com informações da Rede Cidade Digital