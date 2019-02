Operação Governo do Estado divulga nota oficial sobre operação “Aprendiz” Em nota, a administração pública informou que vai colaborar com as investigações

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul emitiu nota oficial na manhã desta quinta-feira (14), sobre a operação “Aprendiz” deflagrada hoje pelo Ministério Público Estadual, Polícia Federal, e Controladoria-Geral da União (CGU), que investiga o superfaturamento de cartilhas educativas compradas pela Secretaria de Estado da Casa Civil, entre junho de 2015 e agosto de 2016.

Em nota, o governo apontou que designou a Controladoria Geral do Estado (CGE) para acompanhar as investigações da “Operação Aprendiz” e que reitera a posição de “colaborar com as investigações sobre quaisquer atos da administração pública”.

OPERAÇÃO APRENDIZ

A Operação “Aprendiz” é um desdobramento da Operação “Toque de Midas II”, realizada pela PF e CGU em maio de 2017, onde foram apreendidos documentos que revelaram burla a exigência de licitação, além de superfaturamento e sobrepreço na aquisição de material educativo pelo Governo do Estado.



Em um dos casos, ficou comprovado o superfaturamento em 992% de uma cartilha adquirida pela Secretaria de Estado da Casa Civil em junho de 2015. A compra foi feita com intermediação de Agência de Publicidade.

*Com informações do Governo do Estado