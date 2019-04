Economia Governo do estado e Ministério da Economia promovem fórum nacional em Campo Grande

Devido a uma parceria do Ministério da Economia com a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica do Estado de Mato Grosso do Sul (Segov), Campo Grande receberá, pela primeira vez, uma edição do ‘Fórum Regional da Plataforma + Brasil’, sistema de governança colaborativa para o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria dos processos de gestão das transferências da União, conhecido anteriormente pelos estados da Federação como Rede Siconv.

A informação foi confirmada pelo coordenador da Plataforma no estado, Luis Carlos Morente, após participação em um evento do programa realizado no Rio de Janeiro com gestores estaduais, municipais e profissionais que atuam na transferência de recursos do Governo Federal aplicados em políticas públicas.

Participantes do ‘Fórum Regional da Plataforma + Brasil’ que acontecerá em Campo Grande no mês de agosto.

“Eventos desta importância favorecem o intercâmbio de experiências entre as esferas governamentais, além de aproximar os atores do programa do executivo com os órgãos de controle da União e do Estado, estimulando o nivelamento e procedimento das informações ”, explicou Morente.

Conforme a comissão organizadora, o fórum da ‘Plataforma +Brasil etapa MS’ está programado para acontecer nos dias 13 e 14 de agosto deste ano, com local e horário a serem confirmados posteriormente pela organização do encontro.

Plataforma + Brasil

Os recursos repassados por meio da Plataforma podem ser destinados para diversos fins, como construção de escolas, creches, hospitais, cisternas, quadras esportivas, programas de alimentação saudável, além de programas na área de sustentabilidade e segurança pública. Hoje o sistema é composto por 26 estados e o Distrito Federal.