Pedro Gomes Governo do Estado entrega obras de saneamento em Pedro Gomes Obras foram feitas com recursos da Sanesul

Foto: Rodolfo Spessato

O governador Reinaldo Azambuja entregou nesta quinta-feira (28) obras de reforma de três reservatórios da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), no município de Pedro Gomes.

Um dos reservatórios tem capacidade de 80 mil litros de água e está localizado no centro da cidade. O segundo, no Bairro Marcelino, é capaz de armazenar 50 mil litros. Já o terceiro reservatório, instalado no Bairro São Luiz, tem capacidade de 40 mil litros de água.

Além disso, também foi entregue a obra de construção de garagem com almoxarifado, copa, depósito de materiais de limpeza, vestiários e sanitários para funcionários da Sanesul.

Todas essas ações foram feitas com recursos próprios, no valor de R$514.294,38.

O governador Reinaldo Azambuja esteve na unidade da Sanesul em Pedro Gomes e falou da importância dos investimentos.

“São obras que ajudam os funcionários da Sanesul a prestarem um melhor serviço para a população. Nós ficamos muito contentes em vir a esse município e inaugurar obras que ajudam a vida das pessoas”, disse o governador.

Também estiveram presentes na solenidade oficial de entrega das obras deputados estaduais, o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva, o prefeito do município, William Luiz Fontoura, o gerente regional da Sanesul, Leocir Teixeira Miranda, o supervisor Carlos Roberto de Oliveira e demais funcionários da Sanesul.