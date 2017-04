Segurança Governo do Estado entrega oito novas viaturas à PMA

O governo do Estado entrega nesta quarta-feira (12), oito viaturas novas para a Polícia Militar Ambiental (PMA). São veículos da marca Mitsubishi, modelo L200 Triton, a diesel, que a PMA utilizará nos trabalhos de fiscalização e combate a crimes ambientais.

As caminhonetes foram adquiridas com recursos de compensação ambiental no valor total de R$ 1.120.000,00, por meio de convênio entre o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a PMA. O evento acontece no 15º Batalhão da PMA, no Parque das Nações Indígenas, a partir das 10h, e vai contar com a presença do secretário da Semagro, Jaime Verruck e o diretor presidente do Imasul, Ricardo Eboli.

Em fevereiro do ano passado o Imasul já havia entregue viaturas e equipamentos à PMA. Na ocasião, o secretário Jaime Verruck repassou à corporação três viaturas pick-up 4×4, quatro barcos de alumínio de 6 metros, cinco reboques para barco e 10 motores de popa, (4 de 15HP, 3 de 25HP e 3 de 40 HP). Foram investidos R$ 501,6 mil na aquisição dos veículos e embarcações, recursos também provenientes de compensação ambiental.

A PMA é responsável por zelar pelo cumprimento das normas ambientais em Mato Grosso do Sul. Orienta, fiscaliza e reprime crimes ambientais, como desmate não autorizado, pesca e caça irregulares, ações que provocam processos erosivos e que causem quaisquer tipos de prejuízos ao meio ambiente. Além de autuar e aplicar multas, a PMA pode prender cidadãos que infringir as leis ambientais.