Governo do Estado equipa polícias e bombeiros com Estande de Tiro, computadores e viaturas

Foto: Edemir Rodrigues

O Governo de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta terça-feira (3.7) o Estande de Tiro da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, entregou equipamentos para a Delegacia Geral da Polícia Civil e viaturas de resgate para o Corpo de Bombeiros.

Durante a entrega do Estande de Tiro, o governador Reinaldo Azambuja destacou os resultados obtidos pela Segurança Pública do Estado. “Nós, em Mato Grosso do Sul, fizemos um trabalho que foi de todos, de extremo resultado para a população. Foi divulgado na semana passada o índice de violência no Brasil, pelo jornal O Estado de S. Paulo; só tiveram quatro estados com redução em homicídio.

Um dos quatro é Mato Grosso do Sul. Isso é resultado de um trabalho das forças de segurança. Outra coisa, existia um sucateamento, não dá para negar isso, colete vencido, armas antigas, viaturas obsoletas, não tinha estruturação e nós conseguimos, apesar da crise, vencer esses obstáculos”. Localizado na avenida Duque de Caxias, na saída de Campo Grande para Aquidauana, o Estande de Tiro teve investimento de R$ 1,418 milhão; sendo R$ 1,2 milhão de emenda do deputado Elizeu Dionizio e R$ 218 mil de contrapartida do Governo do Estado.

O complexo possui sete hectares. O local servirá para o treinamento do efetivo e dos alunos dos cursos da Polícia Militar. O Estande de Tiro é homologado para disparos de fuzil 7,62 mm e tem 25 m de linha de tiro.

Na sequência, o Governo do Estado entregou 239 computadores, 10 notebooks e 140 scanners para a Delegacia Geral da Polícia Civil, em um evento realizado no auditório da Academia da Polícia Civil (Acadepol), além de três viaturas de resgate para o Corpo de Bombeiros Militar.

Os novos investimentos para atender a Polícia Civil somam R$ 1,106 milhão, frutos também da emenda do deputado. Já para o Corpo de Bombeiros Militar, o Governo do Estado adquiriu, por meio do Programa MS Mais Seguro, R$ 714 mil para a aquisição dos três veículos.

Participaram dos eventos o secretário de Estado de Justiça e Segurança Publica, Antonio Carlos Videira, e de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva; a Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja; o deputado federal Elizeu Dionizio, os deputados estaduais Paulo Corrêa e Barbosinha, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Waldir Ribeiro Acosta, o Delegado-Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Joilson Alves do Amaral. Veja mais fotos.